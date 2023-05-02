Велиханов Гаджи-Ага-Бек-Гаджи-Баба-Оглы
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Велиханов
- Имя
- Гаджи-Ага-Бек-Гаджи-Баба-Оглы
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45710. ВЕЛИХАНОВЪ, ГАДЖИ-АГА-БЕКЪ-Гаджи-Баба-Оглы. Бекск. зван., жит. г. Баку, 26 л.; — Тифлисск. С. П., 115, 134, 135, 149, 152 и 2 ч. 1455 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 15 Іюня 905.
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