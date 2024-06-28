Васильев Кондратий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Кондратий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45664. ВАСИЛЬЕВЪ, КОНДРАТІЙ ВАСИЛЬевъ. К. Ядрин. у., Убеевск. в., д. Собара, 23 л.; — 3. Н. 3 уч. Ядрин. у., 169 и 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 4 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.