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Шульц Эдуард Карлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шульц
Имя
Эдуард
Отчество
Карлович
Дата исполнения приговора
30 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 289
Источник
Скан
Оригинальная запись
30626. ШУЛЬЦ, ЭДУАРД КАРЛОВИЧ, 22 л. Гр. г. Лодзи; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Сущевск. отд. г. Москвы. Самогон., лиш. св. 5 л. Исп. 30 авг. 920.

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