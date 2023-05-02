Бойко Терентий Куприанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бойко
- Имя
- Терентий
- Отчество
- Куприанов
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45334. БОЙКО, ТЕРЕНТІЙ КУПРІАНОВЪ. К. Кременецк. у., Радзивиловск. в., с. Русской Драпчи, 25 л.; — М. С. 2 уч. Кременецк. окр., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 18 Мая 905.
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