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Чернышов Андрей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернышов
Имя
Андрей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 278
Источник
Скан
Оригинальная запись
30255. ЧЕРНЫШОВ, АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 28 л. Гр. Корочанск. у., Подолешанск. в.; — С. 2 отд. зап. арт. дивиз. Наруш. прав. уст. вн. службы, лиш. св. 1 г. Исп. 18 сент. 920.

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