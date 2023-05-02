Чуматов Султан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуматов
- Имя
- Султан
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13448. Чуматов Султан, 23 л., Дагестанск. АССР, Кизлярск. окр. Главсуд Дагестанск. АССР. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С.
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