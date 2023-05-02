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Седлов Терентий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Седлов
Имя
Терентий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
35892. СѢДЛОВЪ, ТЕРЕНТІЙ ИВАНОВЪ. К. Нолин. у., в. и д. Талаго-Ключа, 23 л.; — Нолин. У. С., 155 М., тюр. 1 м., но въ силу Выс. маниф. 904 г., отъ наказ. освобожд. Дѣло 904 г. № 217.

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