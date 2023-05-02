Иванов Иннокентий Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Иннокентий
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3640. ИВАНОВ ИННОКЕНТИЙ ФИЛИППОВИЧ, 24 л., г. Нерчинска. Амурск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. 11 м. 8 д. и пор. пр. 2 г. дП. в. з. с. 16/ѴІІІ—24.
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