Бирюбаев Сагандык Бирюбаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бирюбаев
- Имя
- Сагандык
- Отчество
- Бирюбаев
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45240. БИРЮБАЕВЪ, САГАНДЫКЪ БИРЮбаевъ. Кирг. Бельагачевск. в., Семипалатин. у., 35 л.; — М. С. 4 уч. Змѣиногор. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Апр. 905.
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