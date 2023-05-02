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Бирюбаев Сагандык Бирюбаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бирюбаев
Имя
Сагандык
Отчество
Бирюбаев
Дата исполнения приговора
27 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
45240. БИРЮБАЕВЪ, САГАНДЫКЪ БИРЮбаевъ. Кирг. Бельагачевск. в., Семипалатин. у., 35 л.; — М. С. 4 уч. Змѣиногор. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Апр. 905.

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