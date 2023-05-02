Бейнарович Донат Робертов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бейнарович
- Имя
- Донат
- Отчество
- Робертов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129997. БЕЙНАРОВИЧЪ, ДОНАТЪ Робертовъ. Дворян. г. Новоалександровска, 28 л., рд. въ м. Дрисвятахъ, Новоалександров. у.; — Виленск. О. С. 2 Сент. 909, 148, 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 6 м. Исп. 2 Окт. 909.
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