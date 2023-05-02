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Жарковский Николай Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жарковский
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
19 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4587. ЖАРКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 36 л., Курганск. у., Тебелякск. в., д. Памятной. Н. С. 6 уч. Курганск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 19 марта 923.

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