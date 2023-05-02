Быковский Михаил Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Быковский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45537. БЫКОВСКІЙ, МИХАИЛЪ ТРОФИмовъ. Лиш. ос. пр. изъ каз. ст. Михайловской, Лабинск. отд., 27 л.; — Ставропольск. О. С. (въ 3 р., 1 р. Воен. С.), 134, 135, 148, 149, 152, 1 ч. 925, 927, 1641,1 ч. 1645 и 1654 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 3 г. и 4 м. Исп. 7 Іюня 905. | 98 21247 170 М.
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