Казанцев Андрей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казанцев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 09 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4105. КАЗАНЦЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 27 л., Усольск. у., Юсьвинск. в., д. Ошиба. Пермск. Губсуд. Ст. 1 ч. 149, лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 9/І—24.
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