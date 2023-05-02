Дулякова Пелагея Лаврентьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дулякова
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Лаврентьева
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46609. ДУЛЯКОВА, ПЕЛАГЕЯ ЛАВРЕНТЬева. К. Томск. у., Богородск. в., с. Керевскаго, 38 л.; — Омск. С. П., 121, 124 и 3 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лига. ос. пр., тюр. 4 м. Исп. 9 Апр. 905.
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