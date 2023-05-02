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Жидченко Яков Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жидченко
Имя
Яков
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
15 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
Источник
Скан
Оригинальная запись
46748. ЖИДЧЕНКО, ЯКОВЪ ПЕТРОВЪ. К. Таганрог. окр., Ребриковск. в., пос. Щетова, 26 л.; — М. С. 6 уч. Ростов. (н/Д.) окр., 172 М. (участ.), тюр. 3 м. Исп. 15 Іюня 905.

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