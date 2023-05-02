Чистякова Анастасия Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чистякова
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8058. ЧИСТЯКОВА, АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА, 26 л. Гр. Череповецк. у., Андогск. в., д. Спирютиной; - Н. С. 7 уч. Череповецк. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 14 авг. 919.
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