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Чистякова Анастасия Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чистякова
Имя
Анастасия
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
14 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
8058. ЧИСТЯКОВА, АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА, 26 л. Гр. Череповецк. у., Андогск. в., д. Спирютиной; - Н. С. 7 уч. Череповецк. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 14 авг. 919.

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