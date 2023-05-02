Хохлов Семен Панкратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хохлов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Панкратьев
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140880. ХОХЛОВЪ, СЕМЕНЪ ПАНКРАТЬЕВЪ (онъ же Язынинъ). К. Сердоб. у., Чубаровск. в., д. Кромщина, 17 л.; — Саратов. О. С. 14 Сент. 909, 134, 135, 139 и 1606 У., каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 29 Окт. 909.
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