Куклин Прокопий Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куклин
- Имя
- Прокопий
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7477. КУКЛИН ПРОКОПИЙ ФИЛИППОВИЧ, 17 л., Зиминск. у., Кимильтейск. в., и с. Иркутск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, пор. пр. 5 л. Исп. 16 авг. 923.
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