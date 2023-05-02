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Джуган Яков Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джуган
Имя
Яков
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
18 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
3894. ДЖУГАН ЯКОВ НИКИТИЧ, 37 л., г. Елисаветграда. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 4 м. 7 д. Исп. 18 мая 923.

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