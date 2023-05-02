Герлейн Георгий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герлейн
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14083. ГЕРЛЕЙН, ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, 50 л. Гр. Ровненск. у. с. Мариенберг; — Р. Т. Трудком. обл. немц. Повол. Провокац., лиш. св. до окон. граж. войны, с конф. имущ. Исп. 20 авг. 920.
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