Юркин Сергей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юркин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 684
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19136. ЮРКИНЪ, СЕРГѢЙ ВАСИЛЬЕВЪ. Сс.-посел. Якутск. окр., в. и с. Павловскаго, 32 л., рд. въ г. Севастополѣ; — Иркутск. О. С., 134, 135 и 1647 У. и 438 ст. У. о сс., временн. зав. раб. на 2 г. Исп. 25 Нояб. 908. 904 38706 313 У. | 95 16109 170 М. 99 107101 1642 У. | 93 5924 169 М. 97 100134 1647 У.
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