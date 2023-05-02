Гордомин Павел Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гордомин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46198. ГОРДОМИНЪ, ПАВЕЛЪ ГРИГОРЬевъ. К. Новохопер. у., Панцырейск. в., с. Петровскаго, 24 л.; — Новохопер. У. С., 172 М. (кража), тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 24 Мая 905.
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