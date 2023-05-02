Минин Яков Фокеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Минин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Фокеевич
- Дата исполнения приговора
- 01 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9169. МИНИН ЯКОВ ФОКЕЕВИЧ, 23 л., Могилевск. у., Кручанск. в., д. Застенки Кабриженск. Гомельск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 авг. 923.
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