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Шумилова Аграфена Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шумилова
Имя
Аграфена
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
22 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
8359. ШУМИЛОВА, АГРАФЕНА ФЕДОРОВНА, 28 л. Гр. Весьегонск. у., Топольск. в., с. Борисова; - Н. С. Петергофск. р-на г. Петрограда. Кража, прожив. без прописки и наруш. общ. тиш., лиш. св. 1 г. Исп. 22 июня 919.

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