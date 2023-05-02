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Эглит Иван Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Эглит
Имя
Иван
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
07 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
37085. ЭГЛИТЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Венденск. у., Цесвайнск. в., 17 л., рд. т. же у., въ Керстенбемск. в.; — М. С. 5 уч. Венд.-Валкск. окр. (въ 3 р.), 169, 2 п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 25, счит. ср. съ 7 Февр. 905. | 905 37084 169 М. | 904 38645 169 М.

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