Эглит Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Эглит
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 288
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37085. ЭГЛИТЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Венденск. у., Цесвайнск. в., 17 л., рд. т. же у., въ Керстенбемск. в.; — М. С. 5 уч. Венд.-Валкск. окр. (въ 3 р.), 169, 2 п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 25, счит. ср. съ 7 Февр. 905. | 905 37084 169 М. | 904 38645 169 М.
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