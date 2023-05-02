Рубцов Тихон Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рубцов
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 345
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39660. РУБЦОВЪ, ТИХОНЪ ГРИГОРЬевъ (онъ же Рубецъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Льговск. у., Афанасьевск. в., д. Нижне-Дроняевой, 32 л.; — Курск. О. С., 134, 135 и 1654 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 3 г. и 8 м. Исп. 15 Марта 907. | 900 105172 1651 У. | 96 13053 169 М. | 97 57003 169 М.
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