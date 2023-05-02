Хабрайский Михаил Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хабрайский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140682. ХАБРАЙСКІЙ, МИХАИЛЪ Матвѣевъ. К. Ченстохов. у., гм. Панки, д. Кощина, 55 л.; — Петроков. О. С. 24 Сент. 909, 1057, 1064, 1065, 1067 и 1 п. 1070 Там. У., тюр. 3 м. Исп. 3 Нояб. 909.
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