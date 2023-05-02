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Кондратьев Иван Маркович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондратьев
Имя
Иван
Отчество
Маркович
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6367. КОНДРАТЬЕВ ИВАН МАРКОВИЧ, 24 л., Кингиссепск. у., Сойкинск. в., д. Глинки, б. Петроградск. Губсуд, Ст. 97 ч. 2, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 18 дек. 923.

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