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Сараева Стефанида Тихоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сараева
Имя
Стефанида
Отчество
Тихоновна
Дата исполнения приговора
13 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8748. САРАЕВА СТЕФАНИДА ТИХОНОВНА, 63 л., г. Ив.-Вознесенска, Н. С. Дежур. Камер. г. Ив-Вознесенска, Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 13 июня 923.

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