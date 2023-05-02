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Бричеев Петр Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бричеев
Имя
Петр
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
14 апрель 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
130323. БРИЧЕЕВЪ, ПЕТРЪ ЕГОРОВЪ. Мщ. г. Верхнеудинска, 16 л.; — Читинск. О. С., 169 и 2 п. 170 М., 140, 152 и 1 ч. 1643 У., тюр. 1½ г. Исп. 14 Апр. 909.

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