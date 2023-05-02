Бричеев Петр Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бричеев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130323. БРИЧЕЕВЪ, ПЕТРЪ ЕГОРОВЪ. Мщ. г. Верхнеудинска, 16 л.; — Читинск. О. С., 169 и 2 п. 170 М., 140, 152 и 1 ч. 1643 У., тюр. 1½ г. Исп. 14 Апр. 909.
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