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Мягков Василий Андрианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мягков
Имя
Василий
Отчество
Андрианович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
4943. Мягков Василий Андрианович, 44 л. Гр. Ростовск. у., Горск, в., д. Байганева; —Н. С. 7 р-на Ростовск. у. Дача взятки, лиш. св. 2 г. но по амнист. 2-ой годовщ. окт. револ. нак. сокращ. до 2 м.

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