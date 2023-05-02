Мягков Василий Андрианович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мягков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Андрианович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4943. Мягков Василий Андрианович, 44 л. Гр. Ростовск. у., Горск, в., д. Байганева; —Н. С. 7 р-на Ростовск. у. Дача взятки, лиш. св. 2 г. но по амнист. 2-ой годовщ. окт. револ. нак. сокращ. до 2 м.
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