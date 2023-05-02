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Акимов Даниил Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акимов
Имя
Даниил
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
17 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
44746. АКИМОВЪ, ДАНІИЛЪ НИКИТИНЪ. К. Острогож. у., в. и с. Староколитинскаго, 26 л.; — М. С. 1 уч. Армавир. окр. (въ 5 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 17 Февр. 905. | 902 60395 1642 У. | 96 45672 172 М. | 99 8571 170 М. | 93 61106 169 М.

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