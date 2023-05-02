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Сысоев Денис Терентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сысоев
Имя
Денис
Отчество
Терентьевич
Дата исполнения приговора
17 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
8905. СЫСОЕВ ДЕНИС ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 27 л., Гомельск. у., Светиловичск. в. Гомельск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 17/І—26.

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