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Вишневский Андрей Пантелеймонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вишневский
Имя
Андрей
Отчество
Пантелеймонович
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
13839. ВИШНЕВСКИЙ, АНДРЕЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ, 38 л. Гр. Вяземск. у., Соловецк. в., д. Курбаново; — Н. С. Преображенск. р. Баумановск. отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 13 окт. 920.

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