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Осадчин Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осадчин
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7248. ОСАДЧИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 56 л., Амурск. г., Краснояровск. в., д. Молчановой. Амурск. Губсуд. Ст. ст. 73 ч. 1 и 83 ч. 1, лиш св. 9 м. 9 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 5 окт. 923.

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