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Плаксин Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плаксин
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
7742. ПЛАКСИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 30 л., Карсунск. у., с. Аргиш. Астраханск. Губсуд. Ст. ст. 91 ч. 2, 92, 195, лиш. св. 1½ г. Исп. 30 июня 923

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