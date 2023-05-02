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Власов Ефим

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Власов
Имя
Ефим
Дата исполнения приговора
16 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
45789. ВЛАСОВЪ, ЕФИМЪ. К. Псковск. у., Логозовск. в., д. Дублина, 23 л.; — У. Чл. О. С., по Царскосельск. у., 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 16 Февр. 905.

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