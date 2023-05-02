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Широков Илья Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Широков
Имя
Илья
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
14 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
8241. ШИРОКОВ, ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ, 20 л. Гр. Дмитровск. у., Подчерковск. в., с. Внукова; - Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Кража, прин. раб. 1 г. Исп. 14 июля 919.

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