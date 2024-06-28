Эрте Самуил Адамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Эрте
- Имя
- Самуил
- Отчество
- Адамов
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 345
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47094. ЭРТЕ, САМУИЛЪ АДАМОВЪ. К. Петергофск. у., Бѣгуницк. в., д. Артюшкина, 35 л.; — СПБ. О. С., 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г., а по Выс. повел., арест. отд. 3 г. Исп. 3 Апр. 907.
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