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Шек Максим Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шек
Имя
Максим
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
8189. ШЕК, МАКСИМ ИВАНОВИЧ, Гр. Дриссенск. у., Филипповск. в., Манры; - Н. С. 1 уч. Дриссенск. у. Кража, лиш. св. 6 м. условно.

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