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Атутов Самолей Даижеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Атутов
Имя
Самолей
Отчество
Даижеевич
Дата исполнения приговора
01 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
242. Атутов Самолей Даижеевич, 21 г., Бурято-Монгольск. АССР., Аларск. аймака, улуса В.-Тангут. Главсуд. Бурято-Монгольск. АССР. Ст. ст. 142, 1 ч. 149, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 1/ІѴ—26.

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