Думайленко Моисей Леонтьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Думайленко
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Леонтьев
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46611. ДУМАЙЛЕНКО, МОИСЕЙ ЛЕОНТЬевъ. Мщ. м. Смѣлы, Черкасск. у., Кіевск. г., 34 л.; — Новочеркасск. С. П., 124, 134, 135, 556 и 1 ч. 567 У. и Выс. маниф. 91)4 г., арест. отд. 3 г. Исп. 30 Апр. 905.
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