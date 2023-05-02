Бутейкис Адам
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бутейкис
- Имя
- Адам
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143594. БУТЕЙКИСЪ, АДАМЪ (внѣбр.) (онъ же Бутейко). Лиш. ос. пр. изъ к. Тельшевск. у., Гадоновск. в., д. Премесядовъ, 26 л.; — Ковенск. О. С. 32 Сент. 909, 149, 1452 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 16 Нояб. 909. | 905 37979 1 ч. 1647 У. | 900 56694 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. №№ 50908 и 38219. | 901 80312 1647 У. | 99 46354 169 М.
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