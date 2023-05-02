Прохорова Наталья Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прохорова
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8009. ПРОХОРОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА, 29 л., г. Воронежск. у., Девицковск. в., с. Устье. Н. С. 4 уч. г. Воронежа. Ст. ст. 180 п. ≪б≫, 222, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 ноября 923.
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