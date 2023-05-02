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Тютин Александр Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тютин
Имя
Александр
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
08 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
9750. ТЮТИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, 33 л., Костромск. у., Бычихинск. в. Костромск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 8/Ѵ—26.

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