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Рыжов Василий Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыжов
Имя
Василий
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
21 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
35134. РЫЖОВЪ, ВАСИЛІЙ ДАНИЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тарск. у., Рыбинск. в., д. Фирстова, 47 л. рд. Богородск. у., Дороховск. в., въ д. Равенской; — Рязанск. О. С. (въ 5 р.), 3 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 21 Марта 905. | 901 23260 313 У. | 93 74973 170¹ М. | 95 103420 1647 У. | 86 26188 169 М.

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