Рыжов Василий Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыжов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35134. РЫЖОВЪ, ВАСИЛІЙ ДАНИЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тарск. у., Рыбинск. в., д. Фирстова, 47 л. рд. Богородск. у., Дороховск. в., въ д. Равенской; — Рязанск. О. С. (въ 5 р.), 3 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 21 Марта 905. | 901 23260 313 У. | 93 74973 170¹ М. | 95 103420 1647 У. | 86 26188 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.