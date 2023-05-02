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Чередниченко Демьян Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чередниченко
Имя
Демьян
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
Источник
Скан
Оригинальная запись
141128. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, ДЕМЬЯНЪ Андреевъ. К. Прилукск. у., Згуровск. в., д. Александровки, 20 л.; — Лубен. О. С., 4 п. 134, 135, 140, 149, 13 и 1525 У., тюр. 3 г. Исп. 10 Окт. 909.

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