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Плотников Михаил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плотников
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7772. ПЛОТНИКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 20 л., Чухломск. у, Мирохановск. в, д. Ферготино. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 180 п. «б» и «ж», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. Исп. 20 сент. 923.

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