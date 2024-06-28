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Варегин Максим Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Варегин
Имя
Максим
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
45634. ВАРЕГИНЪ, МАКСИМЪ АЛЕКСѢевъ. К. Угличск. у., Васильевск. в., д. Головизиной, 53 л.; — СПБ. Ст. М. С. 33 уч. (во 2 р., 1 р. въ 82 г.), 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 17 Мая 905.

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