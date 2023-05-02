Кутцуе Хайбулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кутцуе
- Имя
- Хайбулла
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7743. КУТЦУЕ ХАЙБУЛЛА, 52 л., Куртамышск. у. и в. Н. С. 9 уч. Челябинск у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 6 нюня 923.
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